Мовиться про прикордонників Могилів-Подільського на Вінниччині. Порушники ж з'їхалися з різних регіонів держави.

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Планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усіх порушників затримали в адміністративному порядку,

– пояснили прикордонники.

На ухилянтів відкрили справу про спробу або незаконний перетин державного кордону України. Їх передадуть поліції для подальших правових рішень.

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