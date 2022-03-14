Речь идет о пограничниках Могилев-Подольского в Винницкой области. Нарушители же съехались из разных регионов государства.

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Планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Всех нарушителей задержали в административном порядке,

– пояснили пограничники.

На уклонистов открыли дело о попытке или незаконном пересечении государственной границы Украины. Их передадут полиции для дальнейших правовых решений.

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