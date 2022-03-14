По данным британской разведки, по состоянию на этот день российские военные корабли заблокировали морские торговые пути для украинских судов. Более того, они атакуют ракетами украинские города.

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Оккупанты блокируют Черное море для Украины

Британская разведка опубликовала 13 марта важную информацию о ситуации вокруг Украины 13 марта и о действиях российских оккупантов. А именно:

Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины.

Таким образом россияне фактически изолировали Украину от международной морской торговли.

Кроме этого, российский флот продолжает наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины.

В Великобритании также предостерегли, что Россия уже совершила одну высадку десанта в Азовском море, а теперь может рассчитывать на повторение таких операций в ближайшие недели.