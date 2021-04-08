С 2014 года в Донецкой и Луганской областях погибли 230 бойцов Нацгвардии Украины. Из них 208 военных посмертно наградили нагрудным знаком "За доблестную службу".

В пресс-службе Национальной гвардии опубликовали информацию о потерях военных за время российской агрессии на востоке Украины.

К слову Военные запустили флаг Нацгвардии над Донецкой областью

Данные обнародовали в Нацгвардии

Национальная гвардия потеряла 230 воинов, 914 нацгвардейцев получили ранения, а 13 – являются пропавшими без вести,

– утверждают в пресс-службе.

К тому же бойцов наградили посмертно:

208 военнослужащих Нацгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей, посмертно наградили нагрудным знаком "За доблестную службу".

В 2020 году сержант Сергей Михальчук посмертно получил звание "Герой Украины" с присвоением ордена "Золотая звезда".

5 бойцов за все время российской агрессии получили звание "Герой Украины".

Несмотря на это, в 2020 году 8 военных посмертно получили звание "Почетный гражданин".

За все годы в честь военных назвали 65 улиц и переулков, открыли 207 мемориальных досок, 9 Алей памяти, три сквера, 35 мемориалов и 18 стел. Также 46 воинов получили звание "Почетного гражданина".

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