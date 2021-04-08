С начала войны на востоке Украины погибли более 200 нацгвардейцев
С 2014 года в Донецкой и Луганской областях погибли 230 бойцов Нацгвардии Украины. Из них 208 военных посмертно наградили нагрудным знаком "За доблестную службу".
Источник:Национальная гвардия Украины
В пресс-службе Национальной гвардии опубликовали информацию о потерях военных за время российской агрессии на востоке Украины.
К слову Военные запустили флаг Нацгвардии над Донецкой областью
Данные обнародовали в Нацгвардии
Национальная гвардия потеряла 230 воинов, 914 нацгвардейцев получили ранения, а 13 – являются пропавшими без вести,
– утверждают в пресс-службе.
К тому же бойцов наградили посмертно:
- 208 военнослужащих Нацгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей, посмертно наградили нагрудным знаком "За доблестную службу".
- В 2020 году сержант Сергей Михальчук посмертно получил звание "Герой Украины" с присвоением ордена "Золотая звезда".
- 5 бойцов за все время российской агрессии получили звание "Герой Украины".
Несмотря на это, в 2020 году 8 военных посмертно получили звание "Почетный гражданин".
За все годы в честь военных назвали 65 улиц и переулков, открыли 207 мемориальных досок, 9 Алей памяти, три сквера, 35 мемориалов и 18 стел. Также 46 воинов получили звание "Почетного гражданина".
Коротко о Нацгвардии Украины
- Это военное формирование с правоохранительными функциями.
- Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел.
- Военные приносят присягу.
- Попадают на службу по призыву или по контракту.
- Подробнее о том, для чего нужна Нацгвардия и кого защищают гвардейцы можно прочитать в материале.
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