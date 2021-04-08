Від початку війни на сході України загинули понад 200 нацгвардійців
З 2014 року в Донецькій та Луганській областях загинули 230 бійців Нацгвардії України. З них 208 військових посмертно нагородили нагрудним знаком "За доблесну службу".
Джерело:Національна гвардія України
У пресслужбі Національної гвардії опублікували інформацію про втрати військових за час російської агресії на сході України.
До слова Військові запустили прапор Нацгвардії над Донеччиною
Які дані оприлюднили в Нацгвардії
Національна гвардія втратила 230 воїнів, 914 нацгвардійців отримали поранення, а 13 – є зниклими безвісти,
– стверджують у пресслужбі.
До того ж бійців нагородили посмертно:
- 208 військовослужбовців Нацгвардії, які загинули під час виконання службових обов’язків, посмертно нагородили нагрудним знаком "За доблесну службу".
- У 2020 році сержант Сергій Михальчук посмертно отримав звання "Герой України" з присвоєнням ордена "Золота зірка".
- 5 бійців за увесь час російської агресії отримали звання "Герой України".
Попри це, у 2020 році 8 військових посмертно отримали звання "Почесний громадянин".
За всі роки на честь військових назвали 65 вулиць та провулків, відкрили 207 меморіальних дощок, 9 Алей пам'яті, три сквери, 35 меморіалів та 18 стел. Також 46 воїнів отримали звання "Почесного громадянина".
Коротко про Нацгвардію України
- Це військове формування з правоохоронними функціями.
- Нацгвардія входить до системи Міністерства внутрішніх справ.
- Військові складають присягу.
- Потрапляють служити за призовом чи за контрактом.
- Детальніше про те, для чого потрібна Нацгвардія та кого захищають гвардійці можна прочитати у матеріалі.
Поділитися новиною