В настоящее время полицейские усиленно охраняют порядок в регионах. Они разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

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Потери правоохранителей во время войны

В результате кровавых действий российской армии уже погибли 17 полицейских;

50 – получили травмы;

2 – пропали без вести.

Все – при выполнении служебных заданий по противодействию русскому врагу,

– рассказали в Нацполиции.

Правоохранители призвали небезразличных принять участие в сборе средств и специальных средств защиты. Реквизиты для перевода средств – по ссылке.

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