В настоящее время полицейские усиленно охраняют порядок в регионах. Они разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.
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Потери правоохранителей во время войны
- В результате кровавых действий российской армии уже погибли 17 полицейских;
- 50 – получили травмы;
- 2 – пропали без вести.
Все – при выполнении служебных заданий по противодействию русскому врагу,
– рассказали в Нацполиции.
Правоохранители призвали небезразличных принять участие в сборе средств и специальных средств защиты. Реквизиты для перевода средств – по ссылке.
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