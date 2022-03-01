Зараз поліцейські посилено охороняють порядок у регіонах. Вони розшукують диверсантів та протидіють мародерству.
До теми У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто
Втрати правоохоронців під час війни
- Унаслідок кривавих дій російської армії вже загинули 17 поліцейських;
- 50 – зазнали травм;
- 2 – зникли безвісти.
Всі – під час виконання службових завдань із протидії російському ворогу,
– розповіли у Нацполіції.
Правоохоронці закликали небайдужих долучитися до збору коштів та спеціальних засобів захисту. Реквізити для переказу коштів – за посиланням.
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