Завали розбомбленого окупантами будинку в Харкові ще досі розбирають. Наразі відомо, що внаслідок авіаудару там загинули 8 людей. Ще 8 – травмовані, повідомила глава адміністрації Новобаварського району міста Тетяни Цибульник.

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Українські захисники дали гідну відсіч ворогові, збивши його літак. Однак окупанти не зупиняються й продовжують цинічно обстрілювати спальні райони Харкова. Місто, попри все, тримає оборону.

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