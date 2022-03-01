Росія продовжує цинічно обстрілювати Харків. Нового ракетного удару ворог завдав близько 08:00 1 березня. У той час на майдані були люди. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Оприлюднені кадри жахають масштабом руйнувань. Обстріли тривають, тому рятувальників залучити до роботи наразі не можуть.
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Це врятує життя.
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