Россия продолжает цинично обстреливать Харьков. Новый ракетный удар враг нанес около 08:00. В то время на площади были люди. Информации о пострадавших пока нет.

Обратите внимание В сети показали последствия разрушительного авиаудара по Харькову

Обнародованные кадры ужасают масштабом разрушений. Обстрелы продолжаются, поэтому спасателей привлечь к работе пока не могут.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях. Это спасет жизнь.

Последствия удара по площади Свободы в Харькове: смотрите видео изнутри обладминистрации