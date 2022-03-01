Очільниця Новобаварського району Тетяна Цибульник заявила, що є жертви та багато травмованих. Люди опинилися під завалами.
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Кількість жертв – поки невідома
За інформацією ДСНС, потужний авіаудар по проспекту Новобаварський стався близько 13:20. Через це спалахнула пожежа. Кількість жертв та постраждалих наразі уточнююють.
Водночас у мережі писали, що це міг бути авіаудар по заводу підйомно-транспортного обладнання Харкові. Він розташований неподалік, але не за тою адресою, яку вказує ДСНС.
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