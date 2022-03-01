Глава Новобаварского района Татьяна Цыбульник заявила, что есть жертвы и много травмированных. Люди оказались под завалами.

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Количество жертв – пока неизвестно

По информации ГСЧС, мощный авиаудар по Новобаварскому проспекту произошел около 13:20. Из-за этого вспыхнул пожар. Число жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

В то же время в сети писали, что это мог быть авиаудар по заводу подъемно-транспортного оборудования в Харькове. Он расположен неподалеку, но не по тому адресу, который указывает ГСЧС.

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