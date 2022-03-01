Соответствующие кадры опубликовал журналист Ян Доброносов. Люди собрались на площади Свободы, по которой оккупанты нанесли удар крылатой ракетой класса "Калибр".

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Местные жители обратились к россиянам: "Посмотрите, что вы, бл*ть, делаете. Центр города, площадь! Мы гуляли здесь, праздники отмечали. Посмотрите, что у нас происходит, сколько погибших. Остановитесь, выходите, пока не поздно, у себя там. Душите эту тварь".

Российская ракета – иди нах*й, русский военный корабль – иди нах*й! Слава Украине, Героям слава! Украина – превыше всего. Смерть врагам,

– добавили они.

Что происходит в Харькове

Ночью против 1 марта российские захватчики беспощадно обстреливали Харьков . На улицах – пропасть от снарядов, десятки разрушенных домов и обгоревших авто.

Около 08:00 враг нанес ракетный удар по площади Свободы . В сети показали жуткие кадры изнутри областной госадминистрации.

По информации ГСЧС, по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 – т равмированы. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах ОГА.

Президент Зеленский подчеркнул, что российская ракета в центре Харькова – откровенный террор. После этого удара Россию должны признать государством-террористом.

Харьковчане обратились к россиянам: смотрите видео

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