Одним из представителей украинской делегации на переговорах с Россией является глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он рассказал, как проходили первые переговоры 28 февраля.

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В начале переговоров было просто желание встать из-за стола и уйти. Поскольку требования были очень ультимативны,

– рассказал Арахамия.

Тогда россияне продолжали требовать "денацификацию и демилитаризацию Украины", а также признание Крыма российской территорией. Такую самоуверенность они демонстрировали, все еще считая, что могут "за два дня взять Киев". Однако уже тогда украинская армия наносила врагу значительные потери, а мирные жители прогоняли оккупантов из своих городов.

Почему остались на переговорах

По словам Арахамии, несмотря на желание украинской делегации после требований россиян покинуть эти переговоры, они остались. Все из-за задачи, которая перед тем была поставлена ​​перед ними.

"Когда мы ехали на первый тур переговоров, мы спросили Президента, что мы будем считать успешным результатом. И задача была поставлена, что успешным результатом будет ощущение, что РФ должна вернуться домой и доложить своему президенту, что с этими людьми можно разговаривать и они могут что-то рассматривать.И когда было желание встать и уйти, мы исходя из этого говорили: "Хорошо, давайте почитаем, изучим позиции, предоставим какие-то контрпозиции". То есть выполнили нашу задачу на первый раунд", – рассказал Давид Арахамия.

Украина и Россия продолжают переговоры, а боевые действия на территории Украины продолжаются.