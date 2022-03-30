Об этом рассказал Давид Арахамия – представитель украинской делегации и глава фракции "Слуга народа". По его словам, ослабление страны-агрессора зависит от героического сопротивления Вооруженных Сил Украины.
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Арахамия: Переговоры коррелируются с фронтом
Арахамия отметил, что представители государств-гарантов видят с чего начинала Украина на переговорах и где находится сейчас. Якобы результат очень оптимистичный, ведь проделана большая работа, заслуга которой прежде всего на ВСУ.
Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучшие позиции,
– подчеркнул он.
Также представитель украинской делегации отметил, что сейчас обсуждают только концепцию, которая еще может меняться. "Двигаться вверх-вниз, вправо-влево", – добавил он.
"Начальные позиции я специально сохранил. Они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции. Он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Экземпляр у меня лежит и ждет своего часа", – поделился деталями еще в начале переговоров Арахамия.
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