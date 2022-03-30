Про це розповів Давид Арахамія – представник української делегації та голова фракції "Слуга народу". За його словами, послаблення країни-агресорки залежить від героїчного спротиву Збройних Сил України.

До теми Сила, яку демонструють наші військові дозволяє нам відкидати будь-які ультиматуми, – Арахамія

Арахамія: Переговори корелюються з фронтом

Арахамія відзначив, що представники держав-гарантів бачать із чого починала Україна на перемовинах і де перебуває зараз. Мовляв, результат дуже оптимістичний, адже виконана велика робота, заслуга якої насамперед на ЗСУ.

Переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки. Тому, дасть бог, у нас будуть ще кращі позиції,

– наголосив він.

Також представник української делегації зазначив, що наразі обговорюють лиш концепцію, яка ще може змінюватися. "Рухатися вгору-вниз, вправо-вліво", – додав він.

"Початкові позиції я спеціально зберіг. Вони передали нам ці ультиматуми й договір про капітуляцію. Він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", – поділився деталями ще на початку переговорів Арахамія.

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