Арахамія заявив, що наразі хотіли зробити те саме. Однак українці подорослішали, засвоїли уроки історії, стали сильними та змусили з ними рахуватися.

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Ця сила, яку демонструють наші військові, наше суспільство, дозволяє нам без вагань відкидати будь-які ультиматуми,

– заявив Арахамія.

Він наголосив, що з цією силою підуть далі. Бо – ще не кінець, хоча вже й не початок. Попереду ще багато роботи, однак ніхто не сумнівається: всі випробування на всіх фронтах пройдуть з гідністю.

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