Арахамия заявил, что сейчас хотели сделать то же самое. Однако украинцы повзрослели, усвоили уроки истории, стали сильными и заставили с ними считаться.

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Эта сила, которую демонстрируют наши военные, наше общество, позволяет нам без колебаний отвергать какие-либо ультиматумы,

– заявил Арахамия.

Он подчеркнул, что с этой силой пойдут дальше. Потому что еще не конец, хотя уже и не начало. Впереди много работы, однако никто не сомневается: все испытания на всех фронтах пройдут с достоинством.