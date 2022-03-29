Про це заявив учасник української делегації Олександр Чалий під час брифінгу щодо результатів першого дня нового раунду переговорів у Стамбулі, передає 24 канал.
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Ми оголосили найбільш принципові вимоги. Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запросимо країни гаранти до перемовин,
– повідомив Чалий.
Головна вимога України
Україна наполягає на міжнародному системі гарантій та безпеки. Ця система буде схожою до НАТО, але ще жорсткішою: гаранти безпеки у випадку агресії будуть змушені надати допомогу не пізніше, ніж через 3 дні (саме стільки триватимуть консультації, у НАТО такого часового обмеження немає).
Країни-гаранти
- Велика Британія;
- Китай;
- США;
- Франція;
- Німеччина;
- Ізраїль;
- Канада;
- Італія;
- Польща;
- Туреччина.
До цієї системи безпеки зможуть долучитися й інші країни. Нардеп та представник української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна вже спілкується з потенційними гарантами, і деякі з них навіть дали свою попередню згоду.
Як пояснив Чалий, країни-гаранти у випадку будь-якої агресії щодо України будуть змушені взяти участь у консультаціях протягом 3 днів. Якщо це не розв'яже проблеми, тоді країни-гаранти повинні:
- надати нам військову допомогу, озброєння;
- закрити повітряний простір над Україною:
- зробити все можливе, щоб відновити безпеку України.
Нагадаємо, що переговори з Росією розпочалися 29 березня у Стамбулі і триватимуть 3 дні.
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