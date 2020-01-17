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      Начальник полиции пытался "отмазать" знакомого от армии за 2 тысячи долларов

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      Правоохранитель обещал "отмазать" знакомого от армии за вознаграждение / ua.news

      За 2000 долларов сотрудник полиции обещал посодействовать знакомому избежать призыва. Парня должны были признать негодным к службе. Милиционера поймали с поличным, когда он передавал деньги офицеру военного комиссариата.

      Речь идет о начальнике Глыбоцкого отделения полиции Сторожинецкого отделения Нацполиции в Черновицкой области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в фейсбуке.

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      Правоохранительные органы поймали его на горячем, когда он передавал первую часть взятки суммой 1000 долларов офицеру Новоселицкого районного военного комиссариата.

      Начальника подозревают в даче взятки работнику военкомата по статье 369 Уголовного кодекса. Если вину докажут, правоохранителю может грозить наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

      хабар корупція буковина долариМужчину задержали, когда он передавал взятку военному комиссариату / Фото Государственного бюро расследования

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Государственное бюро расследований Черновицкая область Взятка Коррупция
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