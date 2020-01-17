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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Начальник поліції намагався "відмазати" знайомого від армії за 2 тисячі доларів

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      Правоохоронець обіцяв "відмазати" знайомого від армії за винагороду / ua.news

      За 2000 доларів працівник поліції обіцяв посприяти знайомому уникнути призову. Хлопця мали визнати непридатним до служби. Правоохоронця зловили на гарячому, коли він передавав гроші офіцеру військового комісаріату.

      Йдеться про начальника Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділення Нацполіції у Чернівецькій області. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у фейсбуці.

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      Правоохоронні органи зловили його на гарячому, коли він передавав першу частину хабаря сумою 1000 доларів офіцеру Новоселицького районного військового комісаріату.

      Начальника підозрюють у наданні хабаря працівнику військкомату за статтею 369 Кримінального кодексу. Якщо вину доведуть, правоохоронцю може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

      хабар корупція буковина долари
      Чоловіка затримали, коли він передавав хабар військовому комісаріату / Фото Державного бюро розслідування 

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Державне бюро розслідувань Корупція Хабар Чернівецька область
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