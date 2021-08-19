Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Он отметил, что ждет от Крымской платформы положительного, но сложного старта.

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В течение 23 августа состоятся очень важные встречи и обсуждения. В рамках саммита будут работать несколько платформ, где будут обсуждать и военно-политические, и гуманитарные, и правовые вещи.

То есть это начало определенной дороги к освобождению Крыма. Быстро ли это произойдет? Сегодня, к сожалению, никто не может сказать,

– заметил Огрызко.

ООН и ОБСЕ не представлены на высоком уровне

Огрызко отметил, что Крымская платформа имеет чрезвычайно представительный состав. Как он рассказал, можно поздравить наших дипломатов с тем, что удалось сделать очень важное и нужное для Украины дело.

"Я, как кадровый дипломат, могу только аплодировать такому составу участников. Однако меня удивило, что такие 2 организации как ООН и ОБСЕ не будут представлены на высоком политическом уровне. Я говорю это с грустью", – рассказал экс-министр.

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По его словам, обе организации (по меньшей мере ООН в своем уставе, а ОБСЕ де-факто) провозглашают территориальную целостность, неприкосновенность границ. Причиной этого может быть Россия.

"Это, мне кажется, еще одно свидетельство того, что многосторонняя дипломатия, где присутствует Россия, она, к сожалению, не является действенной", – подчеркнул Огрызко.

Владимир Огрызко рассказал о Крымской платформе: смотрите видео

Что известно о Крымской платформе