Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Он отметил, что ждет от Крымской платформы положительного, но сложного старта.
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В течение 23 августа состоятся очень важные встречи и обсуждения. В рамках саммита будут работать несколько платформ, где будут обсуждать и военно-политические, и гуманитарные, и правовые вещи.
То есть это начало определенной дороги к освобождению Крыма. Быстро ли это произойдет? Сегодня, к сожалению, никто не может сказать,
– заметил Огрызко.
ООН и ОБСЕ не представлены на высоком уровне
Огрызко отметил, что Крымская платформа имеет чрезвычайно представительный состав. Как он рассказал, можно поздравить наших дипломатов с тем, что удалось сделать очень важное и нужное для Украины дело.
"Я, как кадровый дипломат, могу только аплодировать такому составу участников. Однако меня удивило, что такие 2 организации как ООН и ОБСЕ не будут представлены на высоком политическом уровне. Я говорю это с грустью", – рассказал экс-министр.
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По его словам, обе организации (по меньшей мере ООН в своем уставе, а ОБСЕ де-факто) провозглашают территориальную целостность, неприкосновенность границ. Причиной этого может быть Россия.
"Это, мне кажется, еще одно свидетельство того, что многосторонняя дипломатия, где присутствует Россия, она, к сожалению, не является действенной", – подчеркнул Огрызко.
Владимир Огрызко рассказал о Крымской платформе: смотрите видео
Что известно о Крымской платформе
- Во время выступления в ООН Владимир Зеленский сообщил о создании Крымской платформы. Ее целью должна быть защита прав крымских татар и деоккупация полуострова.
- Первый саммит состоится в канун Дня Независимости – 23 августа.
- Присоединиться к Крымской платформе предлагали и России, однако представители Кремля отказались.
- Всего странами-основательницами Крымской платформы станут 45 стран.