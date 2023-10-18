По данным медиков, ежегодно в Украине регистрируется около 6 миллионов случаев инфекционных заболеваний. Чаще всего речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) и гриппе – именно эти болезни составляют 98% от общего числа зафиксированных недугов.

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Самым действенным способом, позволяющим уменьшить риски заболеваний, вызванных вирусами и инфекциями, или минимизировать их последствия для организма, является прививка.

В мире, где стремительно распространяются эти болезни, вакцинация становится необходимой и важной частью глобального здоровья.

– отмечает врач семейной медицины Анна Серова.

Почему вакцинация важна

Вакцины от гриппа и COVID-19 следует получить всем людям, независимо от возраста или пола. Вовремя сделанные прививки помогают снизить риск заражения или существенно облегчить течение болезни.

Кроме положительного влияния на жизнь каждого отдельного человека, вакцинация еще и играет большую роль для человечества на глобальном уровне. Ведь фактически он является тем инструментом, который позволяет остановить распространение вирусов. Именно благодаря прививкам удалось сохранить здоровье тысяч людей, а многие эпидемии остались в прошлом.

Чтобы помочь людям уберечься от болезней, в Украине работает проект USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья". Он направлен на то, чтобы разрушить мифы о прививках и выстроить доверие к вакцинации. Также цель инициативы – обеспечить все слои населения качественными медицинскими услугами.

Угроза COVID-19 и гриппа: кому следует вакцинироваться от этих болезней

По прогнозам врачей, в этом году сезон инфекционных заболеваний будет тяжелее, чем в 2022-м. Уже сейчас фиксируют стремительное увеличение уровня заболеваемости COVID-19 и гриппом. Так что не стоит медлить с вакцинацией. Впрочем, важно помнить, что получить защиту от вирусов никогда не поздно.

Прививку желательно сделать до начала циркуляции сезонных вирусов, чтобы сформировалось достаточное количество антител. Для этого нужно примерно две недели. Однако вакцинироваться можно и позже, даже если уже зафиксированы сезонные вспышки,

– подчеркивает Анна Серова.

Обратите внимание! Вакцинация от гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Поэтому специалисты советуют получить прививки против этих болезней. Медики одобряют введение обеих вакцин с минимальным интервалом или даже в один день.

Вакцинация против гриппа и COVID-19 необходима всем. Однако особенно важно получить прививки людям, которые входят в группы риска, например:

люди в возрасте от 60 лет;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями;

врачи;

учителя;

военнослужащие.

Напомним, что прививки против COVID-19 являются бесплатными. Вакцин хватит для всех желающих: сейчас в Украине есть почти 5 миллионов доз для взрослых и отдельные – для детей. А вакцины против гриппа можно приобрести в аптеках.

Так что не пренебрегайте заботой о своем здоровье. Получение прививки также станет вашим вкладом в то, чтобы остановить распространение вирусов, которые представляют угрозу жизни.