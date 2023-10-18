За даними медиків, щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань. Найчастіше йдеться про гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип – саме ці хвороби становлять 98% від загального числа зафіксованих недуг.

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Найдієвішим способом, який дозволяє зменшити ризики захворювань, викликаних вірусами та інфекціями, або ж мінімізувати їхні наслідки для організму, є щеплення.

У світі, де стрімко поширюються ці хвороби, вакцинація стає необхідною та важливою частиною глобального здоров'я,

– зазначає лікарка сімейної медицини Анна Сєрова.

Чому вакцинація важлива

Вакцини від грипу та COVID-19 варто отримати усім людям, незалежно від віку чи статі. Вчасно зроблені щеплення допомагають знизити ризик зараження чи суттєво полегшити перебіг хвороби.

Окрім позитивного впливу на життя кожної окремої особи, вакцинація ще й відіграє велику роль для людства на глобальному рівні. Адже фактично вона є тим інструментом, який дозволяє зупинити поширення вірусів. Саме завдяки щепленням вдалося зберегти здоров'я тисяч людей, а багато епідемій залишилися у минулому.

Аби допомогти людям вберегтися від хвороб, в Україні працює проєкт USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров'я". Він спрямований на те, аби зруйнувати міфи про щеплення та вибудувати довіру до вакцинації. Також мета ініціативи – забезпечити всі верстви населення якісними медичними послугами.

Загроза COVID-19 та грипу: кому варто вакцинуватися від цих хвороб

За прогнозами лікарів, цьогоріч сезон інфекційних захворювань буде важчим, ніж у 2022-му. Вже зараз фіксують стрімке збільшення рівня захворюваності на COVID-19 і грип. Тож не варто зволікати з вакцинацією. Втім, важливо пам'ятати, що отримати захист від вірусів ніколи не пізно.

Щеплення бажано зробити до початку циркуляції сезонних вірусів, щоб сформувалася достатня кількість антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні. Однак вакцинуватися можна й пізніше, навіть якщо уже зафіксовані сезонні спалахи,

– наголошує Анна Сєрова.

Зверніть увагу! Вакцинація від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Тому фахівці радять отримати щеплення проти обох цих хвороб. Медики схвалюють введення обох вакцин з мінімальним інтервалом або навіть в один день.

Вакцинація проти грипу та COVID-19 потрібна усім. Однак особливо важливо отримати щеплення особам, які входять до груп ризику, як-от:

люди віком від 60 років;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

лікарі;

вчителі;

військовослужбовці.

Нагадаємо, що щеплення проти COVID-19 є безкоштовними. Вакцин вистачить для всіх охочих: зараз в Україні в наявності майже 5 мільйонів доз для дорослих та окремі – для дітей. А вакцини проти грипу можна придбати в аптеках.

Тож не нехтуйте турботою про своє здоров'я. Отримання щеплення також стане вашим внеском у те, аби зупинити поширення вірусів, які становлять загрозу для життя.