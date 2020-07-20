Десятки тысяч граждан на улицах Хабаровска заставили телевизор замолчать.

Хабаровск протестует уже больше недели, требуя справедливого суда и свободы для губернатора Сергея Фургала, уважения со стороны Москвы к выбору жителей края.

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Как "обнуления" стало точкой отсчета конца

В субботу 18 июля на улицы города, в котором чуть больше 600 тысяч жителей, вышло около 50 тысяч человек, то есть каждый двенадцатый. Такой мобилизации в России не было со времен перестройки: для Москвы аналогичный уровень протестов означал бы митинг на миллион человек.

Происходящее в Хабаровске свидетельствует о грубом просчете Кремля в оценке ситуации в стране после "обнуления" 1 июля.

Вместо великолепного триумфа, заявленного в Кремле, консолидации граждан вокруг политики властей еще до наступления осени и ближайших выборов в стране растут симпатии к политической оппозиции. Почти 38% жителей края 1 июля голосовали против поправок в Конституцию, и теперь по Хабаровску шагает кандидат "Нет".

Проблема властей не только в том, что протесты в крае не стихают, но и в огромном внимании к происходящему со стороны других регионов. Митинги солидарности с хабаровчанами перекидываются во второй дальневосточный мегаполис – Владивосток: с учетом давнего соперничества городов такое еще недавно нельзя было себе представить.

Видео митингов в Хабаровске набирают в YouTube миллионы просмотров и тысячи одобрительных комментариев. Федеральное телевидение при этом продолжает делать вид, что ничего не происходит. В дневном выпуске новостей на Первом канале, который выходил в момент окончания хабаровской акции 18 июля, есть сюжеты об опасностях электросамокатов, о пожаре собора во французском Нанте, об очередных похождениях президента США Трампа. Единственное, что оказалось недостойным внимания пропаганды, – это бунтующие россияне, доведенные до отчаяния политикой властей.



Вот так Хабаровск протестует / Фото AP/TASS