Начало конца Путина: почему Хабаровск уже неделю протестует?
Десятки тысяч граждан на улицах Хабаровска заставили телевизор замолчать.
Хабаровск протестует уже больше недели, требуя справедливого суда и свободы для губернатора Сергея Фургала, уважения со стороны Москвы к выбору жителей края.
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Как "обнуления" стало точкой отсчета конца
В субботу 18 июля на улицы города, в котором чуть больше 600 тысяч жителей, вышло около 50 тысяч человек, то есть каждый двенадцатый. Такой мобилизации в России не было со времен перестройки: для Москвы аналогичный уровень протестов означал бы митинг на миллион человек.
Происходящее в Хабаровске свидетельствует о грубом просчете Кремля в оценке ситуации в стране после "обнуления" 1 июля.
Вместо великолепного триумфа, заявленного в Кремле, консолидации граждан вокруг политики властей еще до наступления осени и ближайших выборов в стране растут симпатии к политической оппозиции. Почти 38% жителей края 1 июля голосовали против поправок в Конституцию, и теперь по Хабаровску шагает кандидат "Нет".
Проблема властей не только в том, что протесты в крае не стихают, но и в огромном внимании к происходящему со стороны других регионов. Митинги солидарности с хабаровчанами перекидываются во второй дальневосточный мегаполис – Владивосток: с учетом давнего соперничества городов такое еще недавно нельзя было себе представить.
Видео митингов в Хабаровске набирают в YouTube миллионы просмотров и тысячи одобрительных комментариев. Федеральное телевидение при этом продолжает делать вид, что ничего не происходит. В дневном выпуске новостей на Первом канале, который выходил в момент окончания хабаровской акции 18 июля, есть сюжеты об опасностях электросамокатов, о пожаре собора во французском Нанте, об очередных похождениях президента США Трампа. Единственное, что оказалось недостойным внимания пропаганды, – это бунтующие россияне, доведенные до отчаяния политикой властей.
Вот так Хабаровск протестует / Фото AP/TASS
Прежде пропагандисты старались предлагать собственную интерпретацию происходящего, рассказывая, что на антиправительственные митинги никто не пришел, ну разве что маргиналы, шпионы и майдауны.
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Когда весь город на неделю вышел на улицу, телевидение охватила внезапная немота. Для происходящего просто нельзя придумать какого-то объяснения, которое не противоречило бы официальной версии о триумфальном обнулении.
Теперь мы знаем, как закончится затянувшееся на шесть с половиной лет "аналитическое шоу" об Украине: в студии Владимира Соловьева однажды не окажется ни операторов, ни зрителей – все уйдут на демократический митинг.
Почему даже полиция в Хабаровске образцовая?
Хабаровск опрокидывает не только миф о могуществе и влиятельности российской пропаганды, на которую тратятся бюджетные миллиарды, но и навязанную силовиками ложь о том, что мирная гражданская активность на улицах – это массовые беспорядки. Неделя митингов обошлась без задержаний, вандализма или испорченного имущества. Ни одна витрина в ходе гражданского протеста в Хабаровске не пострадала: можно сказать, что в стране складывается культура ненасильственного протеста, монополию на которую в прежние годы будто бы имела Москва.
Хабаровские силовики только охраняют учасников собраний, без насилия и дубинок. Да, такое в России возможно / ТАСС
Благодаря дальневосточникам мы знаем, что реальным источником "беспорядков" были действия самих силовиков, обрушивающих дубинки на головы и конституционные права участников мирных собраний, рассекающие людей заграждениями, цепями "космонавтов" и спецтехники. Так что "беспорядки" – просто способ запугать людей и заставить их сидеть дома и помалкивать. Хабаровские силовики беспорядков не устраивают, а реально охраняют порядок на акциях, вот и нет никакого "хабаровского дела" и покушений на жизнь полицейских при помощи бумажного стаканчика.
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С точки зрения политической науки события в Хабаровске развиваются как классический кризис представительства. Люди остро почувствовали, что их интересы не защищаются никем, и после ареста избранного губернатора надеяться можно только на самих себя.
Презрительное молчание государственных медиа, включая местные, только усугубляют это ощущение непредставленности людей во власти. Трудно сказать, почему в Кремле считали, что можно годами игнорировать граждан и собирать из этого работающую политическую машину. Ясно, что эта машина начала ломаться.
Источник: Новая газета