Как отметил Закаев, нам всем нужно отстоять свободу Украины. В то же время чем быстрее мы это сделаем, тем раньше освободим весь мир от этой чумы.

К теме Чеченская Республика Ичкерия предложила Зеленскому помощь – отправить добровольцев

"Начало конца путинской России началось 3 дня назад. И независимо от того, какой результат будет иметь эта война, – того Российского государства, которое мы знали до сих пор, или еще 3 дня назад – уже не будет", – заявил Закаев.

Закаев рассказал о начале конца правления Путина: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.