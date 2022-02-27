Як зазначив Закаєв, нам усім потрібно відстояти свободу України. Водночас чимшвидше ми це зробимо, тим раніше звільнимо весь світ від цієї чуми.

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"Початок кінця путінської Росії почався 3 дні назад. І незалежно від того, який результат матиме ця війна – тієї російської держави, яку ми знали до сьогодні, чи ще 3 дні назад – вже не буде", – заявив Закаєв.

Закаєв розповів про початок кінця правління Путіна: дивіться відео





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