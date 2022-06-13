Первые три недели войны Резников проводил в кругу основных советников. Об этом министр обороны рассказал 12 июня.

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"Просыпались каждое утро в новой кровати"

Его война началась со звонка в 4 утра от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и лаконичного сообщения: "Началось. Удары по ПВО и радарам. Вторжение",

– говорится в сообщении.

Группа советников с президентом была вооружена автоматическими винтовками. Она двигалась по секретным локациям столицы. "Одной из самых неудобных вещей было просыпаться каждое утро в новой кровати", – рассказывает Резников.

Эта тактика была частью протоколов, разработанных при сверхсекретном планировании перед вторжением. Публично президент и министр обороны умаляли угрозу войны. Частно они готовились к худшему. Только сейчас Резников может раскрыть некоторые детали.

Главная уловка заключалась в том, чтобы объявить "обычные" военные учения отражением российских и белорусских учений в первые недели февраля. Это помогло с самого начала войны уже быть готовым.

Это был повод, позволивший нам тайно вывести наши воинские части из постоянных баз. Когда начались удары, наши ребята были не все вместе в одном месте, а были готовы с оружием, боеприпасами и разбросанными по стране.

– отмечает министр обороны.

Украинцы готовились. Они скрыли системы противовоздушной обороны и штурмовики, заменив их макетами. Они приняли новый закон о территориальной обороне, чтобы за три дня вооружить около 100 тысяч мирных жителей.

Люди организовались так четко, что россияне точно этого не ожидали. Ключевым моментом стало решение Владимира Зеленского остаться в Киеве. "Все ожидали, что президент будет руководить и формировать правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий", – добавляет Резников.

Резников о Франции и Германии

Министр обороны пытается быть вежливым по поводу трещин в западном альянсе. Усталость – это "естественная психологическая реакция на стресс". Однако иногда он испытывает разочарование.

По его словам, союзники Украины больше говорят о правах и свободе человека, чем защищают их. "Бюрократия и прагматизм Запада оказались гораздо сильнее его ценностей", – говорит Резников".

Министр обороны говорит, что для Франции и Германии Украина является раздражающим препятствием на пути к комфортной жизни. Однако он сдерживает эмоции во время разговоров с коллегами в Париже и Берлине.

Я профессионально подготовлен как юрист, поэтому да. Но впоследствии, неофициально, я могу сказать несколько достаточно подобранных слов,

– делится Резников.

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