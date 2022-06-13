Перші три тижні війни Резніков проводив колі основних радників. Про це міністр оборони України розповів 12 червня.

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"Прокидалися щоранку в новому ліжку"

Його війна почалася з дзвінка о 4 ранку від головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного та лаконічного повідомлення: "Почалося. Удари по ППО та радарам. Вторгнення",

– мовиться в повідомленні.

Група радників з президентом була озброєна автоматичними гвинтівками. Вона рухалася по секретних локаціях столиці. "Одною з найбільш незручних речей було прокидатися щоранку в новому ліжку", – розповідає Резніков.

Ця тактика була частиною протоколів, розроблених під час надсекретного планування перед вторгненням. Публічно президент і міністр оборони применшували загрозу війни. Приватно вони готувалися до гіршого. Лише зараз Резніков може розкрити деякі деталі.

Головна хитрість полягала в тому, щоб оголосити "звичайні" військові навчання віддзеркаленням російських та білоруських навчань у перші тижні лютого. Це допомогло з самого початку війни вже бути напоготові.

Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з постійних баз. Коли почалися удари, наші хлопці були не всі разом в одному місці, а були готові зі зброєю, боєприпасами і розкиданими по країні,

– зазначає міністр оборони.

Українці готувалися. Вони приховали системи протиповітряної оборони та штурмовики, замінивши їх макетами. Вони ухвалили новий закон про територіальну оборону, щоб за три дні озброїти близько 100 тисяч мирних жителів.

Люди організувалися так чітко, що росіяни точно цього не чекали. Ключовим моментом стало рішення Володимира Зеленського залишитися в Києві. "Усі очікували, що президент буде керувати і формувати уряд у вигнанні. Але у Зеленського був свій сценарій", – додає Резніков.

Резніков про Францію та Німеччину

Міністр оборони намагається бути ввічливим щодо тріщин у західному альянсі. Втома — це "природна психологічна реакція на стрес". Проте час від часу він відчуває розчарування.

За його словами, союзники України більше говорять про права і свободу людини, ніж захищають їх. "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності", – каже Резніков".

Міністр оборони говорить, що для Франції та Німеччини Україна є дратівливою перешкодою на шляху до комфортного життя. Однак він стримує свої емоції під час розмов з колегами в Парижі та Берліні.

Я професійно підготовлений як юрист, тому так. Але згодом, неофіційно, я можу сказати кілька досить підібраних слів,

– ділиться Резніков.

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