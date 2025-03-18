Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Что известно о переговорах Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин около 16:00 по киевскому времени начали телефонный разговор. По состоянию на сейчас переговоры лидеров еще продолжаются – они продолжаются уже час.

Как сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, разговор Трампа и Путина продолжается уже час и "проходит хорошо".

Известно, что вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио находятся в Белом доме. Они прибыли в ожидании результатов телефонного разговора Трампа и Путина.