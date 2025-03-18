Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.

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Трамп ответил, согласится ли Путин на 30-дневное прекращение огня

Президент США убежден, что российский диктатор Владимир Путин согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Трамп напомнил, что на это предложение согласилась Украина во время переговоров в Джидде.

Они (россияне – 24 Канал) согласятся,

– заявил Трамп.

Также американский лидер заявил, что во время телефонного разговора с Путиным 18 марта планирует обсудить не только временное перемирие, но и вопрос о возможных территориальных уступок со стороны Киева и вопрос о контроле над оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанцией.

"То, что происходит в Украине, не является хорошо, но мы собираемся проверить, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать", – добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что украинские военные в Курской области якобы находятся в окружении. По словам американского президента, во время разговора с Путиным он хочет обсудить "судьбу военных в Курской области".