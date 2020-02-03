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      БЛОГ Игорь Гуменный
      Собственник UBC Group, член совета директоров Союза украинских предпринимателей

      Начался ли уже кризис из-за коронавируса?

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      Кризис начался? / Bloomberg

      С момента появления вируса китайский фондовый рынок упал почти на 10%.

      Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite утром 3 февраля потерял более 8% (во второй половине дня снижение замедлилось до 7,7%). Индекс биржи в Шэньчжэне SZSE Component обвалился на 8,4%.

      Ознакомтесь: Коронавирус и Украина: справится ли Минздрав?

      Власти Китая поддержали рынок, в понедельник влили $174 млрд ликвидности рекорд за всю историю Китая. Но отток капитала был почти в 2,5 раза большим.

      По подсчетам Reuters, в первый день торгов с китайского фондового рынка "испарилось" $420 млрд. С момента появления вируса китайский фондовый рынок упал почти на 10%.

      Заболевание быстро растет. По состоянию на утро 3 февраля 17 тыс. человек заболели и 362 умерли.

      Пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10 − 14 дней. Такой прогноз озвучил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

      США запретили въезд для недавно посетивших Китай иностранцев.

      ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

      Страны и отдельные авиакомпании ограничивают авиасообщение с Китаем.

      Россия приняла решение о депортации заболевших вирусом иностранцев.

      Ждем начала рабочего дня на Восточном побережье США.

      Все выходные Бостон жил сводками новостей:

      1) О коронавирусе: заболевшие и умершие увеличивались каждый час.

      2) Ожиданием, что будет с открытием биржи в Шанхае.

      3) Ожиданием Супербола! Матч получился драматическим. 0:3. 10:3, 10:20 34:20. В перерыве выступили Шакира с Дженнифер Лопес и представлены главные события года в рекламе.

      P. S. Хорошо Украине. Фондового рынка нет, падать нечему, да и некуда. Хотя снизу всегда могут постучать.

      К слову: Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту

      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
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      Автор: Игорь Гуменный
      Теги: Новости политики Публикации Коронавирус 2020
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