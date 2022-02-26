Во время брифинга министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила внедрение новых инициатив. Все они ориентированы на поддержку украинской армии.

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Ирина Верещук возглавит штаб поддержки

"Уважаемые украинцы, мы начинаем Движение Украина для героев. Чтобы наши герои имели все необходимое, мы создаем всеукраинскую сеть поддержки", – подчеркнула она.

Ирина Верещук подчеркнула, что все это будет способствовать конкретной помощи нашим защитникам. Также министр добавила, что общенациональный штаб возглавит она сама. В областях и регионах будут открываться штабы.

Вся система поддержки будет работать на основе Офиса Президента. Соответствующее поручение уже отдал президент Владимир Зеленский.

Если вы знаете о конкретных нуждах наших военных, как гуманитарных, так и милитарных – контактируйте со штабами нашего движения,

– сказала она.

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