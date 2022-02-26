Під час брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила про впровадження нових ініціатив. Усі вони спрямовані на підтримку української армії, передає 24 канал.

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Ірина Верещук очолить штаб підтримки

"Шановні українці, ми започатковуємо Рух Україна для героїв. Щоб наші герої мали все необхідне, ми створюємо всеукраїнську мережу підтримки", – наголосила вона.

Ірина Верещук підкреслила, що усе це сприятиме конкретній допомозі нашим захисникам. Також міністерка додала, що загальнонаціональний штаб очолить вона сама. В областях і регіонах відкриватимуть штаби.

Уся система підтримки працюватиме на основі Офісу Президента. Відповідне доручення уже віддав президент Володимир Зеленський.

Якщо ви знаєте про конкретні потреби наших військових, як гуманітарні, так і мілітарні – контактуйте зі штабами нашого руху,

– сказала вона.

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