Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, объединение находится "в активной и интенсивной фазе".
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Сейчас "Укрэнерго" заключит специальный договор на синхронную работу энергетической системы Украины вместе с европейской.
Прежде НЭК "Укрэнерго" нужно заключить долгосрочный договор о работе ОЭС Украины в синхронном режиме с ENTSO-E. Далее необходимо выполнить ряд технических мер, – отметил министр.
Следует обновить украинское законодательство в этой сфере в соответствии с правовым полем ЕС. Для этого в Минэнерго создали рабочую группу, которая будет заниматься изменениями нормативно-правовых актов. Туда привлекли всех участников рынка.
Напомним, 16 марта состоялось объединение украинской и европейской энергетических систем. Какие преимущества:
- Это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское общество и создаст целостность украинской энергосистемы.
- Также усилит конкуренцию, возможности для экспорта. Появятся возможности экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.
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