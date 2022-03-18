Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, объединение находится "в активной и интенсивной фазе".

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Сейчас "Укрэнерго" заключит специальный договор на синхронную работу энергетической системы Украины вместе с европейской.

Прежде НЭК "Укрэнерго" нужно заключить долгосрочный договор о работе ОЭС Украины в синхронном режиме с ENTSO-E. Далее необходимо выполнить ряд технических мер, – отметил министр.

Следует обновить украинское законодательство в этой сфере в соответствии с правовым полем ЕС. Для этого в Минэнерго создали рабочую группу, которая будет заниматься изменениями нормативно-правовых актов. Туда привлекли всех участников рынка.

Напомним , 16 марта состоялось объединение украинской и европейской энергетических систем. Какие преимущества:

Это позволит улучшить Украине экономическую интеграцию в европейское общество и создаст целостность украинской энергосистемы.

Также усилит конкуренцию , возможности для экспорта. Появятся возможности экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран.