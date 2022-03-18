Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, об’єднання перебуває "в активній та інтенсивній фазі".

Важливо Синхронізація енергосистеми з Європою відкриває Україні шлях для величезних коштів

Зараз "Укренерго" має укласти спеціальний договір на синхронну роботу енергетичної системи України разом з європейською.

Насамперед НЕК "Укренерго" потрібно укласти довгостроковий договір про роботу ОЕС України в синхронному режимі з ENTSO-E. Далі необхідно виконати низку технічних заходів,

– зазначив міністр.

Потрібно оновити українське законодавство у цій сфері відповідно до правового поля ЄС. Для цього в Міненерго створили робочу групу, яка займатиметься змінами до нормативно-правових актів. Туди залучили всіх учасників ринку.

Нагадаємо, 16 березня відбулося об’єднання української та європейської енергетичних систем. Які переваги:

Це дозволить покращити Україні економічну інтеграцію в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми.

в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми. Також посилить конкуренцію, можливості для експорту. З'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн.

Україна приєдналась до енергомережі ЄС: дивіться відео