Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, об’єднання перебуває "в активній та інтенсивній фазі".
Важливо Синхронізація енергосистеми з Європою відкриває Україні шлях для величезних коштів
Зараз "Укренерго" має укласти спеціальний договір на синхронну роботу енергетичної системи України разом з європейською.
Насамперед НЕК "Укренерго" потрібно укласти довгостроковий договір про роботу ОЕС України в синхронному режимі з ENTSO-E. Далі необхідно виконати низку технічних заходів,
– зазначив міністр.
Потрібно оновити українське законодавство у цій сфері відповідно до правового поля ЄС. Для цього в Міненерго створили робочу групу, яка займатиметься змінами до нормативно-правових актів. Туди залучили всіх учасників ринку.
Нагадаємо, 16 березня відбулося об’єднання української та європейської енергетичних систем. Які переваги:
- Це дозволить покращити Україні економічну інтеграцію в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми.
- Також посилить конкуренцію, можливості для експорту. З'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн.
Україна приєдналась до енергомережі ЄС: дивіться відео