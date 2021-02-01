Игорь Макар, который обнародовал пленки о "следе Беларуси" в убийстве Павла Шеремета, рассказал об итогах своей поездки в Украину. В Киеве он давал показания относительно гибели журналиста.

Источник: ТСН

Макар – бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз". Утверждать конкретно, ведут ли за ним слежку – он пока не готов.

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Однако после того, как он участвовал в следственных действиях в Украине, режим Александра Лукашенко начал против него информационную войну, считает белорус.

Начинается мое политическое убийство. Насчет физического – я сказать не могу, но очень сильно к этому готовлюсь,

– заметил Макар.

Как Макара встретили в Украине

Макар рассказал подробности о своем визите в Украину. После того как он опубликовал пленки, с ним связались украинские дипломаты. Они пригласили его дать показания по делу Шеремета.

Я согласился сразу, не обдумывая. Меня отговаривали лететь в Украину. Но повторюсь, я сделаю все, чтобы режим, который существует в Беларуси, прекратил свое существование,

– подчеркнул он.

По словам Макара, ему через час открыли визу и приобрели билет в Киев. 12 января его встретили возле самолета, далее круглосуточно его сопровождала государственная охрана – подразделение "Корд".

"Ребята выполняли свою работу очень профессионально и достойно. Я сам работал в этой сфере и могу сказать об их профессионализме. Я был в полной безопасности", – подчеркнул белорус.

О показаниях по делу

Макар заметил, что в деле Шеремета предоставлял ту информацию, которую еще никогда раньше не публиковал. Он убежден, что она поможет найти заказчика преступления и его сообщников.

"Следствие ведут на самом высоком и профессиональном уровне. Нацполиция работает в правильном направлении. Я уверен, что это преступление раскроют и назовут тех, кто это сделал", – подытожил Макар.

Что известно о "пленках Макара"