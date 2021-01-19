Эксперты заявили, что на "белорусских пленках" убийство Шеремета обсуждает глава КГБ, – СМИ
Экспертиза подтвердила, что голос на "белорусских пленках" во время обсуждения убийства журналиста Павла Шеремета принадлежит главе КГБ Беларуси Вадиму Зайцеву.
Вывод сделали на основе аудитивно-лингвистического и инструментального анализов языка Зайцева. Об этом сообщает "Настоящее время".
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Детали экспертизы
- Специалисты из криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов в Петербурге сравнили "белорусские пленки" со сразу 13 видео, на которых были зафиксированы выступления Зайцева.
- Первый этап проверки – эксперты проанализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние и социокультурные особенности говорящего. На этом этапе специалисты не нашли никаких различий в высоте, силе и тембральных характеристиках Зайцева и говорящего на "белорусских пленках".
- Второй этап – анализ статистических и динамических спектральных речевых характеристик. Специалисты отметили, что их не могут существенно изменить даже длительные тренировки.
"Белорусские пленки": что известно
- Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году.
- Бывший работник белорусских спецслужб Игорь Макар опубликовал записи разговора, во время которого, вероятно, спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Шеремета.
- "Белорусские пленки" датируются еще 2012 годом.
- 19 января 2021 года Макар по приглашению украинских спецслужб приехал в Киев.
- По словам Макара, в украинской столице он рассказал силовикам гораздо больше, чем известно СМИ.
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