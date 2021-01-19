Экспертиза подтвердила, что голос на "белорусских пленках" во время обсуждения убийства журналиста Павла Шеремета принадлежит главе КГБ Беларуси Вадиму Зайцеву.

Вывод сделали на основе аудитивно-лингвистического и инструментального анализов языка Зайцева. Об этом сообщает "Настоящее время". Актуально Показания белоруса Макара позволят выйти на заказчиков убийства Шеремета, – Нацполиция Детали экспертизы Специалисты из криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов в Петербурге сравнили "белорусские пленки" со сразу 13 видео, на которых были зафиксированы выступления Зайцева.



Первый этап проверки – эксперты проанализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние и социокультурные особенности говорящего. На этом этапе специалисты не нашли никаких различий в высоте, силе и тембральных характеристиках Зайцева и говорящего на "белорусских пленках".



Второй этап – анализ статистических и динамических спектральных речевых характеристик. Специалисты отметили, что их не могут существенно изменить даже длительные тренировки. "Белорусские пленки": что известно Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году.

Бывший работник белорусских спецслужб Игорь Макар опубликовал записи разговора, во время которого, вероятно, спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Шеремета.

"Белорусские пленки" датируются еще 2012 годом.

19 января 2021 года Макар по приглашению украинских спецслужб приехал в Киев.

По словам Макара, в украинской столице он рассказал силовикам гораздо больше, чем известно СМИ.