Експертиза підтвердила, що голос на "білоруських плівках" під час обговорення вбивства журналіста Павла Шеремета належить главі КДБ Білорусі Вадиму Зайцеву.

Висновок зробили на основі аудітивно-лінгвістичного та інструментального аналізів мови Зайцева. Про це повідомляє "Настоящее время". Актуально Свідчення білоруса Макара дозволять вийти на замовників вбивства Шеремета, – Нацполіція Деталі експертизи Фахівці з Криміналістичної лабораторії аудіовізуальних документів у Петербурзі порівняли "білоруські плівки" з відразу 13 відео, на яких були зафіксовані виступи Зайцева. Перший етап перевірки – експерти проаналізували індивідуальні особливості артикуляції, загальні мовні навички, емоційний стан і соціокультурні особливості мовця. На цьому етапі фахівці не знайшли жодних відмінностей у висоті, силі і тембральних характеристиках Зайцева та мовця на "білоруських плівках". Другий етап – аналіз статистичних і динамічних спектральних мовних характеристик. Фахівці зауважили, що їх не можуть суттєво змінити навіть тривалі тренування. "Білоруські плівки": що відомо Журналіста Павла Шеремета вбили у Києві у 2016 році.

Експрацівник білоруських спецслужб Ігор Макар опублікував записи розмови, під час якої, ймовірно, спецслужби Білорусі обговорювали вбивство Шеремета.

"Білоруські плівки" датуються ще 2012 роком.

19 січня 2021 Макар на запрошення українських спецслужб приїхав до Києва.

За словами Макара, в українській столиці він розповів силовикам набагато більше, аніж наразі відомо ЗМІ.