Експерти заявили, що на "білоруських плівках" вбивство Шеремета обговорює глава КДБ, – ЗМІ
Експертиза підтвердила, що голос на "білоруських плівках" під час обговорення вбивства журналіста Павла Шеремета належить главі КДБ Білорусі Вадиму Зайцеву.
Висновок зробили на основі аудітивно-лінгвістичного та інструментального аналізів мови Зайцева. Про це повідомляє "Настоящее время".
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Деталі експертизи
- Фахівці з Криміналістичної лабораторії аудіовізуальних документів у Петербурзі порівняли "білоруські плівки" з відразу 13 відео, на яких були зафіксовані виступи Зайцева.
- Перший етап перевірки – експерти проаналізували індивідуальні особливості артикуляції, загальні мовні навички, емоційний стан і соціокультурні особливості мовця. На цьому етапі фахівці не знайшли жодних відмінностей у висоті, силі і тембральних характеристиках Зайцева та мовця на "білоруських плівках".
- Другий етап – аналіз статистичних і динамічних спектральних мовних характеристик. Фахівці зауважили, що їх не можуть суттєво змінити навіть тривалі тренування.
"Білоруські плівки": що відомо
- Журналіста Павла Шеремета вбили у Києві у 2016 році.
- Експрацівник білоруських спецслужб Ігор Макар опублікував записи розмови, під час якої, ймовірно, спецслужби Білорусі обговорювали вбивство Шеремета.
- "Білоруські плівки" датуються ще 2012 роком.
- 19 січня 2021 Макар на запрошення українських спецслужб приїхав до Києва.
- За словами Макара, в українській столиці він розповів силовикам набагато більше, аніж наразі відомо ЗМІ.
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