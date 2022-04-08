Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. Чиновник коротко рассказал о ситуации в регионе.

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Глава ОВА отметил, что в Сумской области увеличивается количество поездов, которые начали курсировать на этой неделе. Добавился поезд "Сумы – Харьков" №6268.

Отправление из Харькова в 8:00, прибытие в Сумы в 13:27;

Из Сум отправление в 14:00 прибывает в Харьков в 19:09.

Восстановление сообщения

Вместе с "Укрзализныцей" продолжается работа над восстановлением пригородного сообщения. Автобусное маршрутное сообщение пока восстанавливается в тестовом режиме.

Предоставляется помощь аграриям во всех вопросах относительно начала посевной и проблемах, с этим связанных.

Гуманитарка распределяется

Гуманитарная помощь распределяется между нуждающимися районами и общинами. Далее на местах за распределение отвечает местное самоуправление.

Восстановленная связь

В области активно восстанавливается связь Vodafone. Ситуация по лекарствам и топливу в разы лучше, чем еще две недели назад. Больницы снабжены всем необходимым, лекарства в область активно завозятся.

В аптеки также уже активно завозятся товары для коммерческих продаж. Топливо возникает на большем количестве АЗС. Еще не во всех общинах, еще очереди есть, но уже ситуация со снабжением более стабильная.

Электроэнергия, связь, газоснабжение и водоснабжение восстанавливаются по области значительно быстро.

Ситуация в Конотопском районе

В Конотопском районе, с которого орки ушли последними, подсчитывают ущерб, чинят разрушенное.

Полным ходом восстанавливается предприятие дорожного хозяйства, владельцы упорядочивают асфальтный завод, разграбленный и разбитый врагом,

– добавил Дмитрий Живицкий.

Сумщина возвращается к нормальной жизни / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого