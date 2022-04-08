Про це у четвер, 7 квітня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький. Посадовець коротко розповів про ситуацію у регіоні.

Читайте також У Сумах затримали 60-річного чоловіка, який збирав дані для військових Росії, – Живицький

Очільник ОВА зазначив, що на Сумщині збільшується кількість поїздів, які почали курсувати цього тижня. Додався потяг "Суми – Харків" №6268.

Відправлення з Харкова о 8:00, прибуття до Сум о 13:27;

Із Сум відправлення о 14:00, прибуває до Харкова о 19:09.

Відновлення сполучення

Разом з Укрзалізницею триває робота над відновленням приміського сполучення. Автобусне маршрутне сполучення поки відновлюється у тестовому режимі.

Надається допомага аграріям у всіх питаннях щодо початку посівної і проблемах, із цим пов'язаних.

Гуманітарка розподіляється

Гуманітарна допомога розподіляється між районами та громадами, які цього потребують. Далі на місцях за розподіл відповідає місцеве самоврядування.

Відновлений зв'язок

В області активно відновлюється зв'язок Vodafone. Ситуація щодо ліків і палива у рази краща, ніж ще два тижні тому. Лікарні забезпечені усім необхідним, ліки в область активно завозяться.

В аптеки також уже активно завозяться товари для комерційного продажу. Паливо з'являється на більшій кількості АЗС. Ще не в усіх громадах, ще черги є, але вже ситуація з постачанням більш стабільна.

Електроенергія, зв'язок, газопостачання та водопостачання відновлюються по області значно швидко.

Ситуація у Конотопському районі

У Конотопському районі, якого орки пішли останніми, підраховують збитки, лагодять зруйноване.

Повним ходом відновлюється підприємство дорожнього господарства, власники упорядковують асфальтний завод, розграбований і розбитий ворогом,

– додав Дмитро Живицький.

Сумщина повертається до нормального життя / Фото з телеграму Дмитра Живицького