Очільник військово-цивільної адміністрації повідомив, що постійно перебуває у громадах, які найбільше постраждали за ці півтора місяці від ворога.

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Продовжуємо відновлювати Сумщину після навали орків. Це більше схоже на набіг дикунів зі зброєю, ніж на "другу армію світу". Роботи багато, все, що можна – відновимо. От тільки життя наших людей вже не повернемо ніколи,

– зазначив Дмитро Живицький.

Голова ОВА також розповів, що тим часом у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка.

Він збирав дані для передачі окупантам;

Наразі його тримають під вартою.

Окрім цього, в селі Слобода, на городах в людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула.

Рятувальники та поліція російський снаряд знешкодили, загрози населенню припас не становить.