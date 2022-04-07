Глава Міністерства внутрішніх справ зазначив, що фактично всюди, де перебували загарбники, спостерігається одна й та ж картина. За його словами, немає міста, де немає жертв, немає села, де немає руйнувань.

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Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства,

– сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС також анонсував відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції для родичів загиблих внаслідок військових. За телефоном 0 894 201 867.

Оператори нададуть необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання загиблих.

Зниклих безвісти – сотні

Денис Монастирський вказав, що кількість осіб, які зникли безвісти, вимірюється сотнями. Громадяни можуть допомогти слідству встановити тих, які, на жаль, загинули, або були примусово вивезені з України до Білорусі.

Він закликав людей які бажають взяти участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ, долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту.

Нам потрібен такий фронт, адже чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше ми будемо знати про те, які злочини в цих регіонах вчинялися,

– додав міністр.

Щодо розмінування населених пунктів Київщини він підкреслив, що ситуація залишається складною. Кожен робочий день рятувальники виявляють у регіоні від 4 то 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.