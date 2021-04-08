Представитель Трехсторонней контактной группы Денис Казанский убежден, что у Владимира Путина нет в планах начать третью мировую войну. Российская элита не позволит этого сделать.

На Западе у них есть дети, активы и недвижимость. Такое мнение представитель ТКГ озвучил в программе "6/9".

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"Я не думаю, что он (Путин – 24 канал) хочет начать третью мировую. У всей российской элиты есть дети, недвижимость, счета и вообще свои активы на Западе. Кто же будет бомбить собственную виллу в Лондоне?", – заявил Казанский.

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По его словам, России комфортно воевать так, как она воюет сейчас с Украиной. Она будет дальше воевать за спинами наемников. Ей нет смысла подставляться и открыто вводить войска.

"Я не думаю, что Путин сошел с ума. То, что он неадекватно воспринимает реальность – это точно, как любой диктатор, сидит более 10 лет на троне. Но я не думаю, что он самоубийца, это точно на него не похоже. Когда мы задаем вопрос, будет ли вторжение на новых участках границы? То я сейчас, исходя из того опыта, который мы имеем в противостоянии с Россией, не вижу такого варианта", – отметил представитель ТКГ.

Смотрите полный выпуск программы "6/9" на 24 канале:

Обострение на Донбассе: что известно

Российская Федерация активно стягивает армию к границе с Украиной. По информации украинской разведки, Россия планирует вторжение вглубь страны.

В соцсетях опубликовали видео, как в России перевозят тяжелое вооружение и происходят полеты боевой авиации.

В Кремле заявили, что будут держать свою армию там, где им заблагорассудится. В МИД России даже обратились к Украине и НАТО, чтобы те прекратили "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе".