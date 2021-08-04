Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, если Медведчук окажется в тюрьме – начнутся акции протеста.

К теме Медведчук остается под домашним арестом

"Если его посадят, то начнутся хороводы вокруг СИЗО, акции протеста. Начнут говорить, что его преследуют за политические взгляды, как это произошло с Тимошенко", – заверил Лещенко.

В то же время есть еще один вариант развития событий – держать ситуацию на "хрупком балансе".

Преследование есть, но он не сидит, ведь домашний арест – это не форма такого заключения. Наоборот он пользуется всеми благами цивилизации, но не может ходить на телеэфиры,

– заметил журналист.

В то же время эксперт по политике Олег Солонтай отметил, что если после Медведука не будет других громких посадок – будет такое же быстрое разочарование общества, как во времена других президентов.

Солонтай: у Януковича было так же

Эксперт по политике вспомнил, что Виктор Янукович активно говорил о борьбе с "оранжевыми падлюками". В то же время когда сажал Юлию Тимошенко – было так же как у Зеленского.

Рейтинг Януковича укреплялся. Однако после того, когда он посадил Юлю, а туда не отправились все остальные – оказалось, что это просто расправа над оппоненткой,

– отметил Солонтай.

Справка. Против беглого президента Виктора Януковича начнут заочное расследование массовых расстрелов активистов на Майдане в 2014 году. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

"Что это было?" с Сергеем Лещенко и Олегом Солонтай: смотрите видео

Дело Медведчука: коротко