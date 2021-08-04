Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, якщо Медведчук опиниться у в'язниці – почнуться акції протесту.

До теми Медведчук залишається під домашнім арештом

"Якщо його посадять, то почнуться хороводи навколо СІЗО, акції протесту. Почнуть казати, що його переслідують за політичні погляди, як це сталося з Тимошенко", – запевнив Лещенко.

Водночас є ще один варіант розвитку подій – тримати ситуацію на "крихкому балансі".

Переслідування є, але він не сидить, адже домашній арешт – це не форма такого ув'язнення. Навпаки він користується усіма благами цивілізації, але не може ходити на телеефіри,

– зауважив журналіст.

Водночас експерт з політики Олег Солонтай зазначив, що якщо після Медведука не буде інших гучних посадок – буде таке ж швидке розчарування суспільства, як за часів інших президентів.

Солонтай: В Януковича було так само

Експерт з політики згадав, що Віктор Янукович активно говорив про боротьбу з "помаранчевими падлюками". Водночас коли саджав Юлію Тимошенко – було так само як у Зеленського.

Рейтинг Януковича укріплявся. Однак після того, коли він посадив Юлю, а туди не відправилися всі інші – виявилось, що це просто розправа над опоненткою,

– зазначив Солонтай.

Довідка. Проти президента-втікача Віктора Януковича розпочнуть заочне розслідування щодо масових розстрілів активістів на Майдані у 2014 році. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

"Що це було?" з Сергієм Лещенком та Олегом Солонтаєм: дивіться відео

Справа Медведчука: коротко