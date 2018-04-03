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Националисты проверят, кто из депутатов служит олигархам

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Олег Тягнибок
Олег Тягнибок

Неотложное принятие зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов Антиолигархического пакета коренных преобразований положит конец олигархическому строю в Украине.

Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил 3 апреля 2018 года в Киеве во время марша "За украинское будущее без олигархов!".

"Олигархический режим – это корень системной коррупции, причина тотального обнищания украинцев и тормоз для экономики. Поэтому мы требуем принять и как можно быстрее воплотить Антиолигархический пакет коренных преобразований. Уже сейчас. Только так вытащим Украину из ямы коррупции, обнищания, войны", – заявил Олег Тягнибок.

Лидер ВО "Свобода" напомнил, что деолигархизация остается одним из невыполненных главных требований Революции Достоинства, украинские националисты применят все конституционные политические средства общественного давления для скорейшего принятия и внедрения зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов. Антиолигархический пакет коренных преобразований, подготовленный националистами, предусматривает принятие законов о возвращении капиталов из оффшоров и ликвидации схем вывода денег из Украины, демонополизацию и ликвидацию олигархической модели экономики, запрет приватизации стратегических предприятий, деолигархизацию секторов электрогенерации и газораспределительной системы, запрет торговли землей сельскохозяйственного назначения, принятие нового Налогового кодекса, направленного на развитие среднего класса.

Тягнибок объявил о начале всеукраинской кампании "За украинское будущее без олигархов!". По его словам, голосование депутатов за законопроекты из Антиолигархического пакета коренных преобразований обнаружит, кто на самом деле стоит на защите интересов украинцев.

"Каждый слуга народа должен подписью засвидетельствовать готовность поддержать и воплощать Антиолигархический пакет коренных преобразований. Этот пакет – лакмусовая бумажка: либо депутат является слугой народа, либо служкой олигархов. И мы заставим пройти этот тест каждого. Пусть ждут нас в каждой зале, в каждом кабинете и даже дома", – заявил Тягнибок.

Как сообщалось, утром 3 апреля 2018 года около 20 тысяч националистов из ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого Сектора", КУН, ОУН и "С-14" прошли маршем "За украинское будущее без олигархов!" от площади возле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского к зданию Верховной Рады.

Теги: Новости политики Олег Тягнибок ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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