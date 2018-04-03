Націоналісти перевірять, хто з депутатів служить олігархам

Невідкладне ухвалення зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів Антиолігархічного пакету докорінних перетворень покладе край олігархічному ладу в Україні.

Про це лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив 3 квітня 2018 року у Києві під час маршу "За українське майбутнє без олігархів!".

"Олігархічний режим – це корінь системної корупції, причина тотального зубожіння українців та гальмо для економіки. Тому ми вимагаємо ухвалити та якнайшвидше втілити Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Уже зараз. Тільки так витягнемо Україну з ями корупції, зубожіння, війни", – заявив Олег Тягнибок.

Лідер ВО "Свобода" нагадав, що деолігархізація залишається однією з невиконаних головних вимог Революції Гідності, тому українські націоналісти застосують усі конституційні політичні засоби громадського тиску для якнайшвидшого ухвалення та впровадження зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів. Антиолігархічний пакет докорінних перетворень, підготовлений націоналістами, передбачає прийняття законів про повернення капіталів з офшорів i ліквідацію схем виведення грошей з України, демонополізацію та ліквідацію олігархічної моделі економіки, заборону приватизації стратегічних підприємств, деолігархізацію секторів електрогенерації та газорозподільної системи, заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення, ухвалення нового Податкового кодексу, спрямованого на розвиток середнього класу.

Тягнибок також оголосив про початок всеукраїнської кампанії "За українське майбутнє без олігархів!". За його словами, голосування депутатів за законопроекти з Антиолігархічного пакету докорінних перетворень виявить, хто насправді стоїть на захисті інтересів українців.

"Кожен слуга народу має підписом засвідчити готовність підтримати й утілювати Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Цей пакет – лакмусовий папірець: або депутат є слугою народу, або є служкою олігархів. І ми примусимо пройти цей тест кожного. Нехай чекають на нас у кожній сесійній залі, у кожному кабінеті й навіть удома", – заявив Тягнибок.

Як повідомлялося, зранку 3 квітня 2018 року близько 20 тисяч націоналістів із ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого Сектору", КУН, ОУН та "С-14" пройшли маршем "За українське майбутнє без олігархів!" від площі біля стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського до будівлі Верховної Ради.