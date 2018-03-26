Националисты пытались сорвать "антинационалистическую" лекцию в Киеве

26 марта в Киеве активисты пикетировали мероприятие общественной организации "Инсайт", которая известна поддержкой ЛГБТ-меньшинств.

В рамках фестиваля документального кино о правах человека в арт-пространстве "Izone" ранее анонсировали лекцию-дискуссию о проблемах распространения ультраправых движений в Украине. Организатором выступила общественная организация "Инсайт".

Как сообщает журналист сайта "24" Екатерина Петренко с места происшествия, за полчаса до начала лекции около 30 неизвестных молодчиков без опознавательных знаков зашли в помещение и начали крушить плакаты анонсированного мероприятия. Они называли себя националистами и требовали отменить проведение лекции. Заверили, что силового сценария не планируют.

Здесь будут рассказывать, что добровольцы, воевавшие десятками лет и занимающиеся активной общественной жизнью или волонтерской работой, – это плохие люди. Организация "Инсайт" – экстремисты, проплаченные зарубежными фондами. Они продвигают такие дегенеративные вещи, как легализация гомосексуализма в школах. Мы пикетируем их лекцию, потому что она украинофобная, – сказал активист, назвавшийся Петром.

Он добавил, что является одним из руководителей "Правого сектора". На место инцидента прибыли две машины Нацполиции. Копы вывели активистов из помещения.

Наша задача – охрана общественного порядка, чтобы не было насилия. Если пикетчики мирно себя будут вести, пусть пикетируют. Если нет – начнем их задерживать за правонарушения,

– прокомментировал милиционер Александр.

Между активистами и посетителями, которые подходили на мероприятие, происходили мелкие словесные перепалки. Силовых столкновений не было.

Представители ОО "Инсайт" отказались комментировать ситуацию.

Работники полиции вывели активистов за забор. Лекцию-дискуссию по проблемам распространения ультраправых движений начали через час. Активисты не расходились по окончании мероприятия, поэтому посетителей из соображений безопасности развозили автобусами за счет организаторов.

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