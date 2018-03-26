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Націоналісти намагалися зірвати "антинаціоналістичну" лекцію в Києві

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26 березня у Києві активісти пікетували захід громадської організації "Інсайт", яка відома підтримкою ЛГБТ-меншин.

У рамках фестивалю документального кіно про права людини в арт-просторі "Izone" раніше анонсували лекцію-дискусію про проблеми поширення ультраправих рухів в Україні. Організатором виступила громадська організація "Інсайт".

Як повідомляє журналіст сайту "24" Катерина Петренко з місця події, за півгодини до початку лекції близько 30 невідомих молодиків без розпізнавальних знаків зайшли у приміщення і почали трощити плакати анонсованого заходу. Вони називали себе націоналістами і вимагали скасувати проведення лекції. Запевнили, що силового сценарію не планують.

Тут розповідатимуть, що добровольці, які воювали десятками років і займалися активним громадським життям або волонтерською роботою, – це погані люди. Організація "Інсайт" екстремісти, які проплачені закордонними фондами. Вони просувають такі дегенеративні речі, як легалізація гомосексуалізму в школах. Ми пікетуємо їх лекцію, бо вона українофобна, сказав активіст, який назвався Петром.

Він додав, що є одним з керівників "Правого сектору". На місце інциденту прибуло дві машини Нацполіції. Копи вивели активістів з приміщення.

Наша задача охорона громадського порядку, щоб не було насильства. Якщо пікетувальники мирно себе поводитимуть, хай пікетують. Якщо ні почнемо їх затримувати за правопорушення,
прокоментував правоохоронець Олександр.

Між активістами і відвідувачами, що підходили на захід, відбувалися дрібні словесні перепалки. Силових сутичок не було.

Представники ГО "Інсайт" відмовились коментувати ситуацію.

Працівники поліції вивели активістів за паркан. Лекцію-дискусію щодо проблем поширення ультраправих рухів розпочали через годину. Активісти не розходилися по закінченню заходу, тому відвідувачів з міркувань безпеки розвозили автобусами за кошти організаторів.

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Теги: Новини України ЛГБТ Поліція Фотоновини
Джерело: 24 канал
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